Obras interditam Dutra por 90 dias em São José dos Campos

SÃO PAULO - A Rodovia Presidente Dutra ficará interditada por cerca de 90 dias na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para a realização de reforma das estruturas do Viaduto Vidoca.

A interdição começa a partir da zero hora do próximo sábado, 14, na pista expressa sentido São Paulo, na altura do km 147. O tráfego fluirá pela pista marginal da rodovia.

A interdição é necessária para obras de alargamento da Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos, que estão sendo realizadas pelo Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) em conjunto com a Prefeitura. A avenida passa sob a Via Dutra naquele ponto.

Tráfego na Via Dutra. Para amenizar os transtornos ao tráfego no local, foi reforçado o acostamento da pista marginal, que será liberado para o tráfego no período das obras. Portanto, haverá três faixas de tráfego no sentido SP (contra as quatro atuais: duas da expressa e duas da marginal), reduzindo em apenas uma faixa a capacidade de tráfego no local. Em momentos de pico, a pista expressa sentido Rio poderá operar no sentido contrário, em regime de contingência.