Obras interditam partes da Anhangüera a partir de segunda A partir da zero hora da próxima segunda-feira, a concessionária Autoban interditará vários trechos da Rodovia Anhangüera para realização de obras. Durante 30 dias, haverá um bloqueio alternado de ambas as pistas do viaduto localizada na altura do km 71, em Louveira, para que sejam feitos um reforço estrutural e substituição de pavimento. Os motoristas que estiverem na pista sentido capital-interior da Anhangüera e quiserem acessar a pista contrária devem utilizar o retorno situado no km 76, em Vinhedo. Já quem estiver no sentido interior-capital conseguirá realizar o acesso ao lado oposto normalmente, ou seja, através do viaduto. Por um período de 60 dias, ficará interditado o retorno do km 88 na região de Campinas, para que sejam realizadas obras de reforço na estrutura do viaduto e aumento de gabarito na passagem inferior. A opção para quem vem pela pista capital-interior e quer retornar à pista contrária é o km 92, ainda em Campinas, pela avenida Prestes Maia. Quem estiver na pista sentido interior-capital e quiser acessar o outro lado, a alternativa é o km 86, pelo Anel Viário. Durará 15 dias a interdição da alça da SP-75 para o km 92 da Rodovia Anhangüera. Os motoristas vindos da SP-75 com destino à pista interior-capital da Anhangüera deverão utilizar o retorno existente na avenida Prestes Maia. E num periodo de 60 dias, a pista sentido capital-interior será bloqueada no viaduto do km 113,5, para realização de obras de reforço estrutural. A passagem da pista capital-interior para a pista contrária poderá ser feita no km 115. No sentido oposto, o motorista deverá utilizar o retorno do km 112.