Obras interrompem circulação de trens na linha B da CPTM A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai interromper a circulação de trens entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes, na Linha B (Júlio Prestes - Itapevi) das 19h do sábado até as 4h da segunda-feira, devido obras realizadas pela Prefeitura de São Paulo para reforçar a estrutura do viaduto Engº Orlando Murgel . A interdição acontecerá porque as duas vias da companhia terão de ser desenergizadas, impossibilitando o tráfego das composições. Neste período, as bilheterias da Estação Júlio Prestes estarão fechadas e os trens circularão até a Estação Barra Funda.