Obras na Marginal devem dificultar volta

O motorista que voltar do interior para capital pela Rodovia Castelo Branco deve encontrar lentidão e congestionamento na chegada à cidade. Desde a quinta-feira, obras próximas ao Cebolão interditam trecho da pista local da Marginal do Pinheiros, na zona oeste.

Os bloqueios para a realização das obras começaram na madrugada de sábado. O pior horário previsto pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para quem não tiver como fugir desse ponto deverá ser entre 15 e 22 horas de hoje. Das 20 horas de anteontem até as 7 horas de ontem, a pista expressa ficou interditada.

Hoje, às 11 horas, começa a interdição que poderá atrapalhar a volta do paulistano. A pista local ficará fechada no trecho da obra e os motoristas terão de optar por uma pista provisória, que será construída paralela à local, uma vez que as faixas do acesso à Rodovia Castelo Branco pela Marginal do Pinheiros ficarão inacessíveis.

O próprio Cebolão, complexo viário entre as Marginais e a Rodovia Castelo Branco, terá duas das três faixas fechadas para passar por uma recuperação estrutural.

A ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castelo-Raposo, prevê que o pior horário hoje para enfrentar essas duas rodovias no sentido capital é das 15 horas às 22 horas. Entre 14 horas e 23 horas, o tráfego de caminhões estará proibido na Castelo, sentido capital.

Entre meia-noite de sexta-feira e 17 horas de ontem, 227 mil veículos saíram de São Paulo e 168 mil chegaram à capital pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, de acordo com a AutoBan. Nesse período, foram registrados 47 acidentes, 34 feridos e 2 mortes.

A CCR Nova Dutra prevê que a volta para São Paulo hoje para quem foi ao Rio deve ser complicada entre 16 horas e 21 horas, com previsão de 6.500 veículos por hora.

Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes já passaram 241 mil veículos rumo à Baixada e 107 mil já retornaram à capital, entre meia-noite de sexta-feira e 19 horas de ontem. Para facilitar a volta, a Ecovias implantou a operação subida 2x8, entre 16 e 20 horas de ontem. A subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. Hoje, a operação volta a ser implantada às 10 horas e se estende até as 10 horas de amanhã.