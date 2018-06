Obras podem afetar abastecimento de água em 15 bairros de Curitiba (PR)

SÃO PAULO - A Sanepar realiza na segunda-feira, 27, em Curitiba, uma obra no reservatório do Portão. O serviço começa às 13 horas e a normalização do sistema está prevista para às 4 horas do dia 28.

As obras podem afetar o fornecimento de água nos seguintes bairros de Curitiba: Água Verde, Capão Raso, Fany, Portão, Fazendinha, Guaíra, Lindóia, Vila Izabel, Novo Mundo, Santa Quitéria, Pinheirinho, Seminário, Xaxim, Cidade Industrial e Boqueirão. A companhia abastecerá o Hospital do Trabalhador pelo sistema do Pinheirinho. As obras são necessárias para garantir o abastecimento da população com água tratada.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas e a Sanepar recomendam a todos os domicílios a instalação de caixas d'água com capacidade para abastecer os moradores do imóvel por 24 horas.