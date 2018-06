OceanAir disse que vai investigar acidente com aeronave da empresa

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A OceanAir Táxi Aéreo informou, em nota à imprensa, que é a dona da aeronave que caiu na cabeceira do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 12.

Veja também:

Confira a galeria de fotos do acidente no Rio

"A OceanAir Táxi Aéreo já iniciou as investigações para apurar o motivo do acidente e reafirma seu compromisso com os mais rigorosos procedimentos de segurança em voo e em terra", informa a nota.

O jato Learjet 55, prefixo PT-LXO, caiu de baixa altitude na Baía da Guanabara quando tentava pousar no Aeroporto Santos Dumont. Os três tripulantes foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica, com acompanhamento da empresa.