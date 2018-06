OceanAir faz pouso forçado após pane em turbina A turbina de um avião Fokker 100 da OceanAir parou de funcionar em pleno vôo na sexta-feira e provocou o pouso forçado da aeronave no Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA). O vôo 9329 saiu de Recife às 16h40 de anteontem, fez escala em Salvador e deveria chegar ao Rio às 20 horas, mas aterrissou na capital fluminense apenas ontem. A companhia não se pronunciou sobre o incidente, nem respondeu à reportagem. Os passageiros, que viveram momentos de pânico, desembarcaram no Aeroporto Tom Jobim elogiando a tripulação, mas criticando a manutenção da aeronave. "Meu assento ficava ao lado da turbina direita. Ouvimos um estouro, o avião tremeu e os lanches que estavam sobre a bandeja foram arremessados. Uma criança atrás e mim caiu no chão e começou a chorar. Os comissários recolheram os lanches e o piloto informou que voávamos em monomotor", relatou a estudante Fernanda Motta, de 18 anos, que viajava com o pai, a mãe e uma irmã. O pai de Fernanda, o funcionário público José Felipe Motta, de 47 anos, desabafou, aliviado: "O piloto foi excepcional e o tratamento em terra foi ótimo, mas um acontecimento como este deixa dúvidas sobre a manutenção das aeronaves. Parece que a preocupação com o lucro é maior que tudo." De acordo com os passageiros, o estrondo na turbina foi ouvido meia hora após a decolagem de Salvador, às 18 horas. "O barulho foi forte e assustou até as comissárias. O piloto anunciou que voltaríamos para Salvador. Depois, informou que pousaríamos em Ilhéus. Sobrevoamos a cidade por meia hora para gastar combustível. Na aterrissagem, houve impacto e fomos impulsionados para frente, mas ninguém se feriu. Havia bombeiros e ambulâncias na pista", contou o professor Marco Antônio Nielebock, de 47. Os passageiros foram acomodados pela companhia aérea em um hotel próximo ao aeroporto. Eles afirmaram que havia 96 pessoas a bordo do avião - seis eram tripulantes.