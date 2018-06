Oficial da Marinha é preso por suspeita de envolvimento no sumiço de crianças

Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio cumpriram mandado de prisão expedido contra o oficial da Marinha Mercante, Fernando Marinho de Melo, 57 anos, nesta segunda-feira, 13. Ele é apontado como o responsável pelo desaparecimento de pelo menos 12 crianças nos últimos 10 anos, para exploração sexual.

Fernando Melo se entregou na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna). Ele estava foragido desde 3 de dezembro, quando foi expedido o mandado de prisão após julgamento pela 3ª Câmara Criminal. Melo trabalhava como chefe de máquinas de embarcações de uma empresa naval em Macaé, norte fluminense.

As investigações apontam que, em 10 anos, pelo menos 17 meninas foram sequestradas nas mesmas circunstâncias das usadas por Melo. Os policiais tentaram cumprir o mandado na casa do acusado, no Jardim América, zona norte, e no endereço de parentes. Os agentes também foram a Macaé, na empresa onde o oficial trabalhava até a expedição do mandado de prisão.

"Pelo que se sabe o Fernando é uma pessoa que atua com alguns critérios. Ele escolhe meninas novas e bonitas, geralmente de famílias humildes, pouco esclarecidas, depois traça a rotina escolar e doméstica das vítimas, inclusive, os horários em que não estão com a família por perto", comentou o delegado Marcello Maia, titular da DCAV.

Em depoimento à polícia, o oficial da Marinha negou envolvimento com o sumiço das meninas.