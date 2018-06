Oito corpos são encontrados em carros abandonados no Rio Os corpos de oito homens ainda não identificados, com idades presumíveis entre 15 e 25 anos, foram encontrados na madrugada desta terça-feira, 4, em dois carros abandonados, na esquina das ruas Porto Alegre e Grão Pará, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia acredita que as vítimas sejam do Morro São João ou do Morro dos Macacos, que disputam pontos de venda de drogas há pelo menos duas semanas. Os corpos já foram removidos do local.