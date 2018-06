Oito ficam feridos em acidente na BR 101 em Sergipe

SÃO PAULO - Oito pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente, em um acidente na Rodovia BR-101, em Cristinópolis, em Sergipe, na madrugada desta quarta-feira, 19.

Um caminhão com placas do Paraná seguia pela rodovia, quando seu condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, na altura do km 195, colidindo de frente com um ônibus que seguia de São Paulo para Currais Novos, no Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com o impacto, os dois condutores e mais um passageiro do ônibus sofreram ferimentos graves. Além deles, outros cinco passageiros ficaram levemente feridos. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Cristinópolis.