Oito morrem em 3 operações policiais em favelas do Rio

Oito pessoas morreram, entre elas um policial militar, em três ações policiais na madrugada de ontem no Rio. Na favela do Chapadão, em Costa Barros (zona norte), o sargento do 9º BPM Joelson Pereira foi morto durante troca de tiros entre PMs e traficantes. Segundo a polícia, no início da noite de quinta-feira, traficantes rivais travaram uma batalha que assustou moradores da região. Com a chegada da Polícia Militar, no início da madrugada, o tiroteio se agravou e Pereira morreu. Os PMs receberam reforço de homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e permaneceram na favela em busca dos assassinos do sargento. Por volta das 6h, três supostos traficantes foram atingidos e morreram no local. A polícia apreendeu dois fuzis e uma pistola. Em Paciência, zona oeste da cidade, três homens suspeitos de serem milicianos morreram durante confronto com PMs do 27º BPM. A polícia disse que agiu depois de ser informada que um grupo de milicianos tentava invadir a favela Cesarinho. Morreram no local Roberto Gomes da Silva, Roger de Jesus e um outro homem que não havia sido identificado até a noite de ontem. A polícia matou um suposto traficante durante nova operação na Cidade Alta, em Cordovil (zona norte), para tentar identificar e prender os assassinos do fotógrafo do jornal O Dia André Azevedo, morto na noite de quarta-feira. Ele voltava de moto para casa pela Avenida Brasil quando foi atingido por três tiros. Azevedo foi arremessado para a pista de sentido oposto e foi atropelado, morrendo no local. A polícia suspeita que ele tenha sido baleado numa tentativa de assalto. Na ação de ontem, cerca de 60 homens do 16º BPM estiveram na favela com o apoio de um carro blindado. Logo na chegada dos policiais houve troca de tiros e um homem foi atingido. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola. Não há indício ainda de que o suposto criminoso tenha participado da morte do fotógrafo. O corpo de Azevedo foi enterrado ontem de manhã no Cemitério de Irajá. Cerca de 200 pessoas acompanharam o cortejo e aplaudiram o fotógrafo no momento do sepultamento. Muito emocionados, jornalistas e funcionários do jornal O Dia usavam uma camisa com a foto de André, a palavra saudades e a pergunta "Até quando?". "Lamento que ele não foi o primeiro e nem será o último. Se eu soubesse que alguma coisa iria mudar depois da partida do meu filho já seria um alento para mim", disse Bernardino da Costa Azevedo, de 70 anos, pai do fotógrafo.