Oito morrem em tiroteio na Favela do Jacarezinho, no Rio

Oito homens morreram, entre eles um policial militar, na tarde desta quinta-feira, 11, durante uma troca de tiros na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio.

A Polícia Militar informou que agentes do 3º Batalhão, do Méier, faziam patrulhamento no local, por volta das 12h30, quando foram recebidos por tiros por um grupo de supostos traficantes.

À tarde, seis suspeitos de envolvimento com o tiroteio foram presos. Uma moradora de 46 anos foi atingida por uma bala perdida durante a troca de tiros. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Bonsucesso, na região.

Após a confusão, o policiamento foi reforçado no local. Os detidos foram levados ao 25º Distrito Policial, em Engenho Novo, onde prestarão depoimento.

Na comunidade, a polícia apreendeu três pistolas calibre 9mm, duas pistolas calibre 40, dois revólveres calibre 38 e uma carabina. Também foram apreendidas duas mil trouxinhas de maconha, cerca de 400 pedras de crack e 1.300 sacolés de cocaína.

Texto atualizado às 16h37.