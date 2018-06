Oito pessoas morrem e uma fica ferida em acidente no Pará

Oito pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, por volta das 18 horas deste domingo, 27, na altura do quilômetro 14 da rodovia PA-124. Entre as vítimas fatais, há uma criança. A estrada liga as cidades de Capanema e Santa Luzia, no nordeste do estado do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual um Vectra de Ananindeua(PA) atingiu de frente um Ford EcoSport de Marituba, em um trecho da rodovia onde há apenas uma pista que opera em mão dupla, na cidade de Nova Timboteua, a 130 quilômetros de Belém. Com o choque, o Vectra, que era ocupado por cinco pessoas, entre elas uma criança, pegou fogo e ficou totalmente destruído. As vítimas eram todas de uma mesma família e moradores do bairro do Coqueiro. Os nomes ainda não foram divulgados pela polícia, que só conseguiu fazer contato com parentes depois de juntar os pedaços da placa do Vectra, montá-la e levantar o endereço do proprietário do veículo. Os corpos carbonizados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. No EcoSport, ocupado por quatro pessoas, todas de uma tradicional família da cidade de Bonito(PA), morreram Carime Soraia Assaiad, Jocilene Oles, e Hélio Campos Tavares. A quarta vítima, ainda não identificada, segue internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Belém. O acidente foi registrado na Delegacia de Capanema e provocou mais de dez quilômetros de congestionamento na rodovia. Apesar da perícia ainda não ter encerrado os trabalhos, a polícia acredita que um dos veículos tentou realizar uma ultrapassagem perigosa.