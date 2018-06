Oito pessoas morrem em acidente com ônibus no Espírito Santo

Pelo menos oito pessoas morreram após um ônibus cair numa ribanceira na BR-101, próximo à cidade de Serra, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Outras 21 pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu por volta das 5h30 deste sábado, 27. O ônibus partiu de Porto Seguro, no sul da Bahia, na tarde de sexta-feira em direção ao Rio de Janeiro. Ao todo, 32 pessoas estavam a bordo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 249 da rodovia, que está interditada desde às 9h para o atendimento às vítimas e retirada do veículo. Equipes da Polícia Rodoviária, Samu, Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela via estão no local.

O ônibus da empresa São Geraldo capotou e caiu na ribanceira com altura de cerca de 20 metros. Informações preliminares indicam que o motorista teria jogado o veículo para o acostamento para desviar de um caminhão que fazia uma ultrapassagem de risco numa curva. Na manobra, o condutor não conseguiu parar o veículo, que tombou na pista;

O nome das vítimas ainda não foi divulgado pela empresa de ônibus. Ao menos 13 passageiros ficaram gravemente feridos, com traumatismo craniano e fraturas, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na cidade de Serra (ES).

O ônibus deixou a rodoviária de Porto Seguro às 17h em direção ao Rio. Segundo testemunhas, parte dos passageiros se destinava à Região dos Lagos, no litoral fluminense. Eles seriam vendedores ambulantes e artesãos que há três anos viajavam para trabalhar nas festas de réveillon.