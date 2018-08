Oito pessoas morrem em dois acidentes com ônibus de turismo em MG

BELO HORIZONTE - Pelo menos oito pessoas morreram e 41 ficaram feridas em dois acidentes ocorridos na madrugada e na manhã desta segunda-feira, 27, no Alto Paranaíba e na região metropolitana de Belo Horizonte. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros.

No acidente do Alto Paranaíba, na região oeste de Minas, um ônibus que partiu de São Paulo e seguia para o Ceará saiu da pista e caiu em uma ribanceira durante a madrugada. Até as 11 horas, estavam confirmadas quatro mortes e 25 feridos, que foram encaminhados para um hospital de Patos de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, parte dos passageiros feridos foram levados para hospitais de outras cidades da região. O acidente ocorreu na BR-146, próximo à cidade de Cruzeiro da Fortaleza.

Testemunhas afirmam que o ônibus estaria se deslocando em uma subida e o motorista, ao tentar trocar a marcha, não conseguiu engatar o câmbio, voltando de ré. Equipes de resgate ainda estão no local e existe a possibilidade de haver outras vítimas fatais em meio às ferragens.

Na BR-381, próximo a São Gonçalo do Rio Abaixo, outras quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas nesta manhã em uma batida de frente entre um ônibus de turismo e um veículo de passeio. A pista, às 10h30, permanecia interditada tanto no sentido Vitória quanto no sentido Belo Horizonte.

Também neste caso existe a possibilidade de haver mais mortos. As autoridades ainda apuram as causas do acidente.