Oito são presos e um fica ferido em operação da PM no Rio

Oito pessoas foram presas e uma ficou ferida durante operação da Polícia Militar na Vila Vintém, no Rio, na manhã desta terça-feira, 29. Uma pistola e uma metralhadora .30 foram apreendidas, além de material entorpecente ainda não contabilizado. Os policiais buscam drogas e motos irregulares que seriam usadas para crimes na região.

Cinco batalhões da Polícia Militar, 14º BPM (Bangu), 9º BPM (Rocha Miranda), 31º BPM (Recreio), 27º BPM (Santa Cruz) e 18º BPM (Jacarepaguá), com o 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) realizam a operação.

Jacarezinho

Na zona norte, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) iniciaram, no começo desta terça, uma operação na Favela do Jacarezinho. Eles tentam reprimir o tráfico de drogas, de armas e prender pessoas acusadas de homicídio, segundo informações iniciais da Polícia Militar. Dois veículos blindados dão apoio à ação da PM. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.