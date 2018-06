Oito são presos por assalto a caixa eletrônico no Piauí

SÃO PAULO - Oito pessoas foram presas na cidade de Floriano, no Piauí, acusadas de assaltar caixas eletrônicos, entre eles ao caixa eletrônico da Secretaria Municipal de Educação de Floriano.

A quadrilha invadiu uma agência do Banco do Brasil, que fica dentro da Secretaria, na madrugada de domingo e roubou aproximadamente R$ 162 mil. De acordo com a polícia do Piauí, os bandidos renderam o vigia e o amarraram numa das salas.

Em seguida, fizeram o corte do caixa retirando as gavetas com o dinheiro, e fugiram em três carros. Existe a suspeita de que o bando tenha arrombado outros caixas eletrônicos no Piauí, possivelmente na capital do estado.

Com os assaltantes foram apreendidos três carros, R$ 162 mil, uma pistola, telefones celulares, maçarico, um botijão de gás de cozinha, usados para abrir o caixa eletrônico, maconha e cocaína.

Foram presos Genésio Eufrásio, 37, Gisney da Cruz Nogueira, conhecido como "Ney", de 25 anos, considerados os mentores do esquema, Wallace Cristaldo Moreira, 35, Carlos Antônio da Silva, 39, Alóide Hortega de Oliveira, 35, Adriano Brito de Andrade, o "Cabeça", 24 anos, Anderson Prins Molina, 21, e Everton Vieira Vendrame, de 20 anos.