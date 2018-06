Oito são presos por tráfico de drogas em Santa Catarina

SÃO PAULO - Oito pessoas foram presas nesta quarta-feira, 30, em Itajaí, Santa Catarina, durante a Operação Côngrio da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusados de pertencer a um grupo envolvido com o tráfico de drogas no litoral norte do Estado. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de armas.

Segundo a PF, parte do grupo investigado era responsável pela distribuição de cocaína e crack para caminhoneiros e eventuais usuários que circulam na Rodovia BR-101. Na ação foram apreendidas cocaína, armas e munições.

De acordo com a PF, a operação, que foi antecipada por conta de denúncias veiculadas no Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 27, teve início em agosto do ano passado, como desdobramento da Operação Encruzilhada, desencadeada em julho do mesmo ano.

Dados da PRF mostram que entre 2006 e 2010, ocorreram 7.798 acidentes provocados por sono ao volante, envolvendo veículos de carga. Neste período, 317 pessoas morreram e 2.885 ficaram feridas. Levantamento da PRF feito no ano passado também mostra que 7,4% dos motoristas examinados são usuários confessos de medicamentos impróprios.