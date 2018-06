Oito são presos por tráfico de mulheres para a Itália

Oito pessoas foram presas sob acusação de fazer parte de uma quadrilha que mandava mulheres brasileiras para se prostituírem na Itália. A Operação Mediador IV é comandada pela Polícia Federal do Espírito Santo em conjunto com a polícia italiana.

Quatro pessoas foram presas no Espírito Santos, duas no Rio de Janeiro e duas na Itália. As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano. Junto com as prisões, os agentes da PF apreenderam documentos e passaportes.

Os acusados foram indiciados por tráfico internacional para fim de prostituição e rufianismo. A pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Texto ampliado às 11h33 para acréscimo de informações.