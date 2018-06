Olha o cafezinho! Se as máquinas de café fazem parte de sua lista de objetos de desejo, deleite-se com os itens da loja da marca Nespresso. Desde o modelo Le Cube (R$ 1.450 a R$ 1.550), com espaço lateral para aquecer as xícaras, até a charmosa Essenza (R$ 850 a R$ 1.200), em estilo vintage, as cafeteiras encantam pelo design e pela funcionalidade. A marca oferece ainda acessórios e uma saborosa coleção de 16 blends de cafés vendidos em cápsulas. Cada caixinha com 10 unidades custa entre R$ 22 e R$ 25. Cidade Jardim. 3552-1255.