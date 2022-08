Onça parda é capturada após entrar em área de hospital em Campinas

Uma onça parda foi capturada pela Polícia Militar Ambiental de São Paulo nesta segunda-feira, 22, após ser encontrada dentro da área do Hospital Madre Theodora, na cidade de Campinas. O animal, que teria entrado no local pelo almoxarifado, foi solto em seguida. Não há relato de feridos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que equipes da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros da cidade de Campinas foram acionados na manhã desta segunda para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, relatos indicaram que uma onça havia entrado na área do hospital pelo almoxarifado. O animal, então, foi contido com sedativo e levado para uma área de mata da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde foi solto.

Conforme a SSP, um médico veterinário esteve no local e acompanhou o caso. A pasta informou que não há registro de feridos. A reportagem entrou em contato com o Hospital Madre Theodora, mas não obteve retorno.