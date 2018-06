Onça é capturada dentro de churrasqueira no Paraná

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma onça da espécie suçuarana foi capturada neste domingo, 6, em Corbélia, na região de Cascavel, no oeste do Paraná, dentro de uma churrasqueira. O dono da residência, Laércio de Souza Dias, encontrou o animal, um macho adulto, por volta das 12h30 e acionou a polícia, que isolou o local por motivo de segurança.

A churrasqueira foi fechada com uma grade, o que facilitou os trabalhos dos policiais ambientais e do veterinário do Zoológico de Cascavel. Após o uso de um tranquilizante, a onça foi levada para o parque municipal Danilo Galafasse, onde está localizado o zoológico. O local definitivo para soltar o animal será definido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).