Onça é capturada no jardim de casa em Brasília Uma onça suçuarana de 25 kg apareceu no quintal de uma casa no setor de chácaras do Lago Norte. Os proprietários da casa avistaram o animal em cima de uma árvore e chamaram a Polícia Florestal e o Ibama. Os policiais usaram uma espingarda para lançar um dardo com sedativo. Em seguida, a onça caiu na rede e foi levada para o Jardim Zoológico. Os técnicos ainda não descobriram a origem do animal, que é um macho. O biólogo do Ibama João Bosco Sampaio admitiu a possibilidade de ele não ter sido criado em cativeiro, já que a região é hábitat de suçuarana. Segundo o biólogo, talvez o animal tenha se aproximado da área residencial em busca de alimento, ou para abrigar-se. Caso a hipótese se comprove, a onça poderá ser solta na natureza. Se não for possível, ela terá de ser transferida a outro zoológico porque o de Brasília está lotado.