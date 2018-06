Onça é resgatada em casa no interior de Goiás

SÃO PAULO - Uma onça suçurana invadiu uma casa na região de mata de Itumbiara, no interior de Goiás na noite de quarta-feira, 17. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e resgatou o animal. Nenhuma pessoa ficou ferida. Na manhã de quinta-feira, 18, o animal foi levado para o Centro de Zoonoses da Prefeitura.

A residência invadida fica a 200 metros do Rio Paranaíba. De acordo com o sargento do batalhão que atendeu à ocorrência, Juliano Marins, é comum encontrar onças em rodovias da região, mas os animais não costumam entrar em áreas residenciais.

Os donos da casa onde o animal estava contaram aos bombeiros que, por volta das 23h da noite de quarta, ouviram um barulho. O animal invadiu um cômodo que funcionava como escritório entrando por uma porta de vidro.

Ao se depararem com a onça, os moradores acionaram os bombeiros. A retirada demorou cerca de 30 minutos.

A onça ficou em uma jaula no quartel até a chegada os membros do Centro de Zoonoses da cidade. Os veterinários fizeram curativos e a levaram para ser solto na mata.