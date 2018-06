Onça-parda interrompe passeios nas Cataratas do Iguaçu

Uma onça-parda interrompeu por cerca de três horas os passeios turísticos às Cataratas do Iguaçu na manhã deste sábado, 3. Por volta das 9h, quando os primeiros ônibus de turistas saíam, o animal foi visto a poucos metros da área de visitação, próximo ao Espaço Tarobá.

O trecho teve de ser fechado até as 11h, mas a circulação de pessoas só foi normalizada por volta das 15h. Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que afugentou o animal com a ajuda da Polícia Ambiental e do Instituto Chico Mendes (ICMBio). A equipe continuará monitorando as trilhas nos próximos dias. Em 2015, cerca de 1,5 milhão de pessoas visitaram o parque.