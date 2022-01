Onda de calor extremo atinge o Rio Grande do Sul e temperatura pode ficar acima de 40ºC

Enquanto as regiões Sudeste e Nordeste seguem castigadas pelo excesso de chuvas no verão, o Rio Grande do Sul tem previsão para uma das semanas mais quentes dos últimos anos, com ondas de calor extremo que podem elevar a temperatura a mais de 40ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo e risco à saúde para 216 municípios do Estado, com os termômetros marcando 5ºC acima da média.

De acordo com o Climatempo, um bloqueio atmosférico vai impedir que o Rio Grande do Sul receba novas frentes frias e massas polares, sofrendo com "ondas de calor extremo" nos próximos dias. No interior, os termômetros podem chegar a 43ºC até o próximo fim de semana.

É possível também que Porto Alegre registre a sua maior temperatura desde 2014, quando atingiu o recorde de calor com o registro de 40,6ºC em 6 de fevereiro daquele ano. Até a próxima sexta-feira, 14, a expectativa é de que os termômetros fiquem em torno dos 37ºC, com a possibilidade de algumas raras rajadas de vento nos próximos dias.

O Inmet alerta que as principais áreas do Estado afetadas pela onda de calor são o sudoeste, os centros ocidental e oriental, o noroeste, o sudeste e a região metropolitana de Porto Alegre. Abaixo, confira a lista de cidades que estão sob alerta: