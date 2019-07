Onda de frio atinge Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir desta quinta

SÃO PAULO - Uma onda de frio é esperada nos Estados da Região Sul e em parte do Sudeste (São Paulo e Minas) além do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) a partir desta quinta-feira, 4. A situação fez o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional, emitir alerta sobre as consequências da massa de ar polar.

A massa é considerada intensa e deverá avançar até atingir o Norte do País. Para as regiões mais ao Sul é esperada queda acentuada de temperatura. Segundo o órgão, as temperaturas mais baixas serão registradas nas áreas de serra e planalto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com temperaturas em torno de -5º C nas manhãs de quinta-feira, 4, até domingo, 7.

Nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, acrescenta o Centro, "o frio mais intenso deve ocorrer no final de semana, com mínimas de aproximadamente 5º C nas primeiras horas dos dias".

O órgão recomenda atenção especial com a a população mais vulnerável, "como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças'. "É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos. Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriados, pneumonia e demais doenças respiratórias, mantendo ainda mais cuidado com crianças e idosos - mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio."

Chuva é esperada em São Paulo

De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a frente fria também deve trazer chuva à cidade. "O sistema frontal vai provocar chuva forte e volumosa durante a sua passagem. O ingresso do ar frio polar após a passagem do sistema irá proporcionar acentuado declínio das temperaturas nos dias subsequentes, inclusive com expectativa de recorde de temperatura mínima para a cidade de São Paulo", descreveu o órgão.

A chuva deve continuar na sexta. "O frio chega mesmo a partir da madrugada de sábado, 6, quando os termômetros devem registrar valores médios em torno dos 6°C."