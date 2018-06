Onda de frio derruba temperaturas no Sul do Brasil

PORTO ALEGRE - A segunda-feira, 18, começou com muito frio, temperaturas abaixo de zero e geada em diversos municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Na Serra catarinense, em cidades como São Joaquim e Urupema, os termômetros marcavam -3,6ºC e -3ºC, respectivamente, às 7h da manhã. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de -1,9ºC, e em Uribici, de -0,8ºC.

No Rio Grande do Sul, não foi diferente. As temperaturas despencaram durante a madrugada e manhã desta segunda-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, no município de Pinheiro Machado, a 370 km de Porto Alegre, a mínima foi de -3,7ºC, e em Santa Rosa, no Noroeste gaúcho, os termômetros marcaram -3,2ºC. Também houve formação de geada em vários municípios do entorno.

Cidades da região da fronteira também tiveram o alvorecer congelante, como Santana do Livramento, com -1,9ºC, e Alegrete, onde os termômetros marcaram -0,3ºC. No extremo Sul do Estado, Pelotas registrou, no início desta manhã, temperatura de 0,5ºC.

O sol deve predominar nesta segunda-feira, 18, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. No entanto, a inversão térmica traz nevoeiro. A tarde será amena, mas esfria muito ao anoitecer. Em Santa Catarina, a terça-feira, 19, será mais uma vez de manhã gelada.

Pinheiro Machado -3,7

Santa Rosa -3,2

Livramento -1,9

Ausentes -1,4

Alegrete -0,3

Santa Maria -0,1

São Gabriel 0,4

Vila Nova do Sul 0,4

Pelotas 0,5

Quaraí 0,5

São Sepé 0,5

Dom Pedrito 0,6

Canela 0,7

Uruguaiana 1,1

Bagé 1,2

São Borja 1,6