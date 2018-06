Onda de violência no Rio chega à imprensa estrangeira

SÃO PAULO - À medida que os ataques dos traficantes do Rio de Janeiro e as ações repressivas da polícia carioca aumentam, a onda de violência que tomou conta da capital fluminense desde o último final de semana ganha espaço na imprensa estrangeira.

Veja também:

Desde domingo, 22 suspeitos morreram em confronto

Justiça autoriza transferência de presos do Rio

Turismo teme prejuízos por causa da violência

'Só UPP não vai resolver o problema de segurança'

Veja fotos da onda de ataques no Rio

Caixa coloca Esquadrão Antibomba em ação

Presenciou algum ataque? Conte-nos como foi

Jornais europeus e latino-americanos passaram a noticiar os incêndios de veículos, os ataques dos traficantes contra bases da Polícia Militar e as mortes causadas nessas ações. Desde o domingo, foram registrados 26 óbitos - quatro civis e 22 suspeitos.

Em notícia publicada nesta quinta-feira, 25, jornal britânico The Guardian relatava os confrontos entre a polícia e os traficantes dando informações sobre o número de mortos, detidos e feridos.

"Provocadas por ataques contra a polícia e motoristas, as incursões [nas favelas] começaram na terça-feira e envolveram centenas de policiais fortemente armados, veículos à prova de balas e helicópteros", escreve o jornal.

Já o espanhol El País escreveu que os narcotraficantes, "em vez de enfrentarem a si próprios, realizaram ataques planejados e colocaram a cidade de joelhos". "Traficantes desafiam o Rio de Janeiro" é o título da notícia.

O jornal lembra que "todos os acontecimentos ocorrem junto quando a cidade trabalha pela pacificação para oferecer uma imagem favorável ao exterior, para a Copa do Mundo de 2014 que acontecerá no Brasil e para os Jogos Olímpicos de 2016".

No argentino Clarín, a notícia ganhou destaque entre os principais fatos do dia e ocupou a página principal da versão online do jornal, que diz haver uma "guerra entre polícias e traficantes no Rio de Janeiro".

A agência estatal chinesa Xinhua também noticiou a violência da capital carioca e o terror da população ante os ataques e os tiroteios nas favelas.