'Onda verde' não se reflete em voto de legenda do PV

Neste ano, o partido cresceu, mas não no mesmo nível de sua presidenciável. Foram 3,7 milhões de votos, 346 mil a mais do que há quatro anos, o que corresponde 3,8% dos votos válidos. Do total, 2,9 milhões se destinaram a candidatos e 826 mil à legenda.

Ainda assim, o PV conseguiu ampliar sua bancada na Câmara - de 13 cadeiras para 15. A exemplo de outros partidos, os verdes também sofreram com as distorções do sistema eleitoral. Tiveram 3,8% dos votos, mas só 2,9% dos eleitos.