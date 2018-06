Ondas impedem saída de navios de Noronha Ondas de até 4 metros, provocadas pelo fenômeno Swell - que se forma no Hemisfério Norte e há 10 anos não era tão intenso -, danificaram o píer do Porto de Santo Antonio, em Fernando de Noronha (PE), e impedem a entrada e saída de navios no arquipélago há 4 dias. Anteontem, uma onda derrubou um jipe. Ninguém se feriu. A maré deve baixar nos próximos dias.