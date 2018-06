Onde está o marqueteiro? A entrada não diz muita coisa, mas logo se entende que o dono da festa é outro: José Serra. O visual casual divide a cena com flashes de dar inveja a ex-BBBs e um discurso propositalmente despretensioso do candidato. A cara de paisagem é geral. Não há roteiro, atores bem vestidos, recursos audiovisuais... O marqueteiro sumiu? Populares têm suas histórias relatadas sem emoção folhetinesca. Políticos atacam a concorrência sem veemência e vinhetas jogadas separam os temas. É então que Serra abandona a cara de quem perdeu o carro no estacionamento do shopping e se aproxima do público, falando do pai. O discurso se inflama. As palmas ganham quorum, o "Brasil", que andava sumido no texto, vira uma nação de "todos irmãos" e o desfecho entrega a natureza da atração: campanha política sim, com todas as regras e códigos que o espetáculo pede.