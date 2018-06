Onde o buraco é mais embaixo O paulistano teve pelo menos dois bons motivos para não comemorar a possibilidade de usar o celular em algumas estações da Linha 2-Verde do Metrô.Primeiro de tudo, o povo ainda não perdeu de todo a noção do ridículo. Como se não bastasse, a coisa não funcionou como deveria. Não havia, no sábado, nem sinal do sinal prometido nas áreas de cobertura da telefonia móvel subterrânea. É verdade, também, que ninguém ficou chateado com isso. Danados da vida ficaram os londrinos com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no metrô de lá, coincidentemente no mesmo dia que se liberava o celular nas galerias daqui. O protesto dos gringos virou festa que fechou seis estações para que milhares de pessoas bebessem até cair no último minuto de liberdade etílica nos transportes da cidade. Acabou, bem ao estilo inglês, em pancadaria, prisões e mal-estar generalizado nas muretas do Tâmisa. Mais underground, impossível! SER BIÓGRAFO É... Fernando Morais engordou 10 quilos escrevendo a biografia de Paulo Coelho, que está finalmente chegando às livrarias. Isso quer dizer o seguinte: essa sopa vai acabar! FOME ZERO "Ora, vão plantar batatas!" Lula, ensaiando o discurso que fará hoje na abertura da reunião de cúpula da FAO, em Roma Silêncio constrangedor Será que nem a morte de Yves Saint Laurent animará Clodovil Hernandez a subir à tribuna da Câmara dos Deputados, caramba?! Só se fala disso em Brasília. Ao pó voltarás! Courtney Love acusa "um ex-amigo" do casal. No mundo do rock, não há outra pista para o sumiço dos restos mortais de Kurt Cobain: Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, pode ter cheirado cinzas do líder do Nirvana, a exemplo do que já fizera com o que sobrou do próprio pai. Ô, raça! Na falta de sol, o carioca deu agora para ir à praia à tardinha nos fins de semana para aplaudir a meditação de Adriane Galisteu no Leblon. Depressão Luis Fernando Verissimo desistiu de acompanhar o torneio de tênis Roland Garros, como fazia já há mais de 20 anos. A eliminação de Maria Sharapova o deixou de cama. Ulalah!!! Se você é desses que acham uma boa notícia a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo deixar o País para treinar o Lyon, procure imaginar como será aturá-lo quando ele voltar falando francês. Fora de si Já são três os Estados bolivianos que aprovaram autonomia de La Paz em referendos. A Bolívia não sossega enquanto não se tornar inteiramente independente da Bolívia.