Onde quer que esteja... Desta vez a imprensa não tem desculpa. Não podia perder de vista aquele inconfundível caixão folheado a ouro, caramba! O cortejo seguia vigiado por câmeras de TV operadas a bordo de helicópteros que sobrevoavam a saída do funeral-show no Staples Center quando, de repente, o carro-chefe simplesmente sumiu. Foi a segunda vez desde a morte de Michael Jackson que os jornalistas ficaram sem pistas do corpo do rei do pop. Ontem à tarde, 24 horas depois do velório, jornais de gente séria e sites de celebridades não sabiam dizer onde Michael Jackson seria enterrado, cremado ou escondido. Nunca antes na história do jornalismo mundial a desinformação viveu tamanho apogeu. Até o momento do fechamento desta coluna, equipes de reportagem varriam cemitérios e fornos crematórios dos EUA em busca do ídolo morto. Ainda que não tenha recomendado nada a respeito, Michael Jackson deve estar adorando ver a imprensa sendo feita de boba. FAZENDO AMIGOS Pelé está tentando convencer a Fifa a estabelecer um teto salarial para atletas. Só não pede o mesmo controle sobre as contas bancárias dos ex-jogadores para não arrumar outra briga com o Maradona. CÚPULA DE ARROMBA "E aí, vai ter festa na casa do Berlusconi?!" Só se fala disso entre os chefes de Estado do G-8 reunidos em Áquila, na Itália. Barulho ensurdecedor Vizinhos de Nelson Jobim estão, de novo, à beira de um ataque de nervos. O ministro se prepara em casa para quebrar a barreira do som a bordo de um caça Rafaele, na próxima quarta-feira, em Paris. Aceleradão Amigos de Fábio Assunção não têm nada contra a Copa Nextel de Stock Car, mas se perguntam se não haveria local mais apropriado para o ator voltar ao mundo das celebridades. Um para o outro Quem foi ao casamento de Alexandre Pato e Stephany Brito garante que, desde a festa que celebrou a união entre Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, não se via nada igual no mundo do futebol. Tem tudo para dar certo! Mau exemplo Tem pichação nova em Manaus: "Faça como o senador Arthur Virgílio, venda os bens de sua mulher!" The guy O que faz o governo sul-africano que não convoca Joel Santana para negociar com os grevistas que paralisaram as obras da Copa de 2010? Precisa de alguém que fale a linguagem dos caras! Concorrência desleal O cartola flamenguista Kleber Leite disse que Ronaldo virou humorista. Vai acabar tomando a vaga do Chico Anysio, né não? Mutação do vírus O apresentador André Marques voltou mais gordo da gripe suína. Só se fala disso nos bastidores do Vídeo Show.