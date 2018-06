ONG denuncia mais de mil por racismo na web

A onda de manifestações de ódio contra nordestinos foi desencadeada pela estudante Mayara Petruso - só contra ela a entidade recebeu mais de 800 denúncias. "Ao todo, foram 10 mil, mas muitas eram repetidas. Filtramos e chegamos aos 1.037 perfis", explica Thiago Tavares, diretor presidente da Safernet.

Segundo Tavares, foram apresentadas as páginas dos usuários e, portanto, ainda não foram apuradas suas identidades reais. "Essa apuração ficará a cargo do MPF, se aceitar a denúncia." A entidade espera agora uma posição da Justiça. Tavares explica que as manifestações se propagam porque há uma certeza de impunidade na web. "Por isso, esperamos algum tipo de punição, não só para Mayara."