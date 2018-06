ONG que encampou projeto comemora decisão do tribunal O coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Márlon Reis, comemorou a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da validade da Lei da Ficha Limpa para as eleições deste ano. "É uma mudança profunda nos hábitos e costumes brasileiros, fruto de mobilização popular como nunca se viu na história do País", disse.