ONG quer mudança na substituição de candidatos Se o Código Eleitoral já tivesse sido reformado, a candidatura de Weslian Roriz (PSC) ao governo do Distrito Federal poderia não ter ocorrido. Ela passou a concorrer ao cargo nove dias antes da eleição, após o afastamento do seu marido, Joaquim Roriz, em virtude da Lei da Ficha Limpa. Ela seria barrada se já tivesse sido aprovada a proposta do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), ONG que obteve a aprovação da Ficha Limpa.