ONG vai atualizar dados sobre entidades

O Instituto Socioambiental (ISA) está realizando um recadastramento de organizações indígenas do Brasil para atualização de dados. A entidade é a única a compilar em seu site (pib.socioambiental.org) as entidades por Estado. Segundo o ISA, o Brasil tem 227 povos indígenas contemporâneos, somando cerca de 600 mil pessoas, o correspondente aproximado a 0,2% da população total do País. O resultado, que será divulgado, serve também como base para o livro anual Povos Indígenas do Brasil.