Ônibus atropela pedestre na Rua Teodoro Sampaio Dois pedestres foram atropelados na manhã desta segunda-feira, 9, em duas regiões diferentes de São Paulo. Por volta das 9 horas, um ônibus atropelou uma pessoa na Rua Teodoro Sampaio, próximo à Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, na zona oeste da cidade. No centro de São Paulo, uma moto atropelou outro pedestre, por volta das 10 horas, na pista sentido Interlagos no túnel do Anhangabaú. O atropelamento provocou lentidão, que chegava a quatro quilômetros, indo até a Praça de Campos de Bagatelle. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10 horas foram registrados 65 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas na cidade, índice bem abaixo da média pra o período, que é de 85 quilômetros.