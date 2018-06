Ônibus bate em caminhão e três morrem em Minas

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um grave acidente no início da manhã desta sexta-feira, 20, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5h20, no quilômetro 499 da BR-040, um ônibus de turismo se chocou contra traseira de um caminhão de Sete Lagoas (MG), carregado de ferro-gusa. A PRF informou que ônibus da empresa Millenium (placas GKO 0047) partiu na quinta-feira, 19, de Pirapora, às 23h20, com destino a Belo Horizonte. A maior parte dos passageiros dormia na hora do acidente. De acordo com a PRF, o motorista do ônibus tentou frear antes, mas não conseguiu evitar a colisão. Os passageiros José Mario Pereira Santos, 34 anos; Felipe Augusto da Silva Lima, 19, e Joice Tainá Nascimento Queiroz, de apenas seis anos, morreram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate das vítimas. O motorista do ônibus, Mauro Lúcio Soares do Nascimento, 36 anos, sofreu lesões graves e foi socorrido. Outros cinco ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região. Já o condutor do caminhão, Wilson da Silva França, saiu ileso do acidente. A perícia esteve no local e irá investigar a causa da colisão, que deixou o trânsito lento na rodovia até a retirada dos veículos.