Ônibus bate em carro e mureta e causa lentidão na Paulista A Avenida Paulista, no sentido Consolação, estava com cerca de dois quilômetros de lentidão por volta das 12h45 desta terça-feira, 24, devido a um acidente envolvendo ônibus e veículo de passeio. A colisão aconteceu na Altura da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, por volta das 11h30. O ônibus subiu no canteiro lateral da avenida, mas não ameaçava tombar. Duas faixas da Paulista tiveram que ser interditadas e o motorista do carro ficou ferido.