Ônibus bate em muro e fere três gravemente na Zona Leste Um ônibus descontrolado se chocou contra um muro e deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas e outras nove com ferimentos leves na Rua Itapitinga, em Itaquera, zona leste de São Paulo, no início da noite desta quarta-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou 11 equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 18 horas e as vítimas graves foram encaminhadas ao pronto-socorro do hospital Santa Marcelina. Os outros feridos foram encaminhados as prontos-socorros dos hospitais São Mateus, Sapopemba e Vila Maria. O veículo está ocupando a faixa direita da via, complicando o tráfego nas proximidades do local, segundo a companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Trânsito Às 18h30, a CET mediu 51 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário, registrada às quartas-feiras de janeiro do ano passado, é de 55 quilômetros. O pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, onde o engarrafamento era de 7,1 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro. Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, a lentidão era de 6,5 quilômetros, desde a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita. Já na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal do Pinheiros, a morosidade era de 3,5 quilômetros, desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Tupiniquins.