Ônibus bate em poste e sete ficam feridos na zona leste Um acidente com um ônibus intermunicipal deixou sete feridos na manhã desta segunda-feira, 19, na Avenida são Miguel, zona leste da capital. O ônibus colidiu com um poste, na altura da Rua Abdon Milanês. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, uma faixa da avenida foi interditada, porém o Corpo de Bombeiros não confirmou o número de feridos. Em outro acidente, este na zona sul da cidade, três pessoas ficaram feridas quando um carro de passeio, um microônibus e um caminhão de pequeno porte colidiram. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu, por volta das 8h50, na Rua Barão de Duprat, nas proximidades da Rua Desembargador Bandeira de Melo, em Santo Amaro. Escavadeira Uma máquina escavadeira a serviço da Sabesp rompeu uma rede de gás, da Comgás, na manhã deste segunda-feira, na região de Sacomã, zona leste da Capital. A obra fica na Rua Antônio Cortez, 28, no Parque Fungaro, na região do Sacomã. Nem a Sabesp nem a Comgás têm informações sobre o ocorrido, mas ninguém ficou ferido e o local foi isolado.