Ônibus batem, pegam fogo e 1 morre Uma pessoa morreu e pelo menos 35 ficaram feridas após a colisão de dois ônibus num cruzamento de Jundiaí (SP), na manhã de ontem. Após o choque, os veículos pegaram fogo, um deles ficou com a parte dianteira pendurada sobre o Rio Jundiaí. Um dos passageiros não conseguiu sair e morreu carbonizado. A perícia prepara laudo que deve apontar as causas do acidente