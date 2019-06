Ônibus capota e deixa 10 mortos em Campos do Jordão

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus, cinco carros e uma moto deixou 10 vítimas fatais e 51 feridos na noite deste domingo, 9, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Campos do Jordão. O caso ocorreu logo após o trevo de acesso a Santo Antônio do Pinhal, altura do km 31.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus, que pertence à empresa Brasil Santana, pode ter perdido o controle do veículo, que tinha mais de 40 passageiros a bordo, e colidiu com pelo menos três carros antes de cair em uma ribanceira. A causa do acidente ainda é incerta.

O resgate foi acionado às 21h38 e envolveu 17 viaturas entre Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Militar e deixou as duas faixas da via interditadas. De acordo com a SSP, 54 veículos de apoio à emergência e 115 profissionais atuam nesta manhã no atendimento às vítimas.

Os feridos com maior gravidade foram encaminhados para o Hospital Regional de Taubaté, enquanto os demais foram para a Santa Casa de Pindamonhangaba. As vítimas fatais foram levadas para o IML de Taubaté.

A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a empresa Brasil Santana Transportes, de Praia Grande, proprietária do ônibus, estava em situação regular perante o órgão para o transporte de passageiros por fretamento. Segundo a Artesp, uma apuração preliminar indicou que as vistorias obrigatórias no ônibus que se acidentou também estavam em dia.

A Brasil Santana informou na manhã desta segunda que está empenhada em colaborar com as autoridades na apuração das causas do acidente, já que o ônibus estava em situação regular. Conforme a secretária da diretoria, os responsáveis pela empresa estavam reunidos esta manhã com advogados para elaborar um comunicado oficial, que será divulgado ainda nesta manhã.

Em sua página na rede social Facebook, havia uma chamada para uma viagem de comemoração antecipada do 'Dia dos Namorados' para Campos do Jordão. O ônibus saiu do Terminal Tude Bastos, em Praia Grande, às 6h da manhã de domingo, 9, e passou por São Vicente, Santos e Cubatão, pegando pessoas dessas cidades. A publicação informava que o ônibus contava com vários itens de conforto, inclusive água gelada a bordo, e a viagem tinha seguro de vida.

A Prefeitura de Cubatão, na Baixada Santista, confirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que grande parte das vítimas do acidente com o ônibus que capotou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) é de moradores da cidade.

Conforme a Prefeitura, uma lista oficial com os nomes dos mortos e feridos será divulgada ainda nesta manhã. A cidade ficará em luto oficial por três dias. Uma força-tarefa estava sendo organizada para dar atendimento às vítimas e seus familiares, conforme comunicado oficial divulgado pelo município.

Segue a íntegra da nota, assinada pela Secretaria de Comunicação: "A Prefeitura de Cubatão lamenta o acidente ocorrido com um ônibus de turismo que levava uma excursão com moradores da cidade a Campos do Jordão. Cubatão vai decretar luto oficial por três dias. O capotamento envolveu um ônibus, cinco carros e uma moto na serra na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros (SP-123), em Santo Antônio do Pinhal. Há notícias de 10 mortos e 51 feridos que foram encaminhados para o Hospital Regional de Taubaté, Pronto Socorro de Campos do Jordão e Santa Casa de Pindamonhangaba. A Prefeitura, por meio de suas secretarias, já prepara uma força-tarefa para dar todo o apoio aos moradores que tenham se envolvido no acidente e a seus familiares."