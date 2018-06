Ônibus capota em MG e mata 3 trabalhadores rurais

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e 45 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta terça-feira, 19, na LMG-805, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava trabalhadores rurais de Montezuma, no norte de Minas Gerais, para São Paulo. O ônibus capotou depois de bater em um barranco.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva na altura do km 26, depois que as rodas dianteiras do veículo deslizaram. O acidente aconteceu por volta das 2h. Os feridos foram levados para o Hospital das Clínicas de Uberaba. Os corpos das três vítimas que morreram foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba.