Ônibus circulam na capital paulista só a partir das 6 horas Os moradores da capital paulista que dependem dos ônibus municipais antes das 6 horas da manhã estão tendo problemas na manhã desta quinta-feira. Apenas duas viações, a Campo Belo e Tupi, haviam retirado seus ônibus das garagens até as 4 horas, sendo que desde as 3h30 os coletivos já deveriam ter saído dos pátios. Por questões de segurança a maioria dos ônibus só saíra da garagem às 5h30, atendendo aos passageiros a partir das 6 horas. Um total de pelo menos 43 coletivos haviam sido queimados até a meia-noite de quarta-feira durante a onda de ataques. As estações do Metrô e da CPTM funcionam normalmente. O sistema de transporte por ônibus na cidade possui uma frota de 8 mil carros, pertencentes a dezenas de viações reunidas em 8 consórcios.