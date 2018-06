Ônibus com brasileiros é retido na fronteira com o Peru

SÃO PAULO - Um ônibus que transportava um grupo de jovens brasileiros em viagem pelo Peru foi retido esta semana na fronteira com o Acre. Segundo o Itamaraty, o problema foi causado por um problema na documentação do veículo.

Na chegada ao país estrangeiro, foi declarado que o ônibus entraria e sairia pelo sul do Peru, mas um problema com neve na região obrigou o veículo a fazer uma mudança no roteiro e sair pela parte norte do país. Os policiais da fronteira, ao constatarem a diferença entre a declaração e o que foi executado, não liberaram o ônibus.

Os passageiros não têm nenhuma restrição para voltar ao Brasil, mas eles alegam que se cruzarem a fronteira sem o ônibus ficarão sem meio de locomoção, e que não têm dinheiro para pagar os gastos não programados.

A embaixada do Brasil no Peru está tentando negociar com as autoridades peruanas uma solução, uma vez que as autoridades locais se mostraram inflexíveis. A embaixada recomendou ainda aos passageiros esperarem no lado brasileiro da fronteira, mas eles decidiram permanecer no Peru enquanto uma solução não for apresentada.