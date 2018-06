Ônibus com estudantes argentinos tomba no RS e deixa 3 mortos

PORTO ALEGRE - Um ônibus de excursão argentino tombou no interior do Rio Grande do Sul e deixou três pessoas mortas e ao menos 30 feridos. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira, 16, em São Luiz Gonzaga, na região das Missões, no noroeste do Estado.

Conforme relatos de testemunhas, o coletivo da empresa Río Uruguay partiu da cidade argentina de Posadas e levava estudantes para o litoral catarinense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo vinha em uma reta pela BR-285 quando tombou na altura de um trevo e escorregou por um barranco.

Duas meninas e uma monitora morreram. Suas identidades não foram reveladas. Outras 30 pessoas foram socorridas em hospitais da região.

Excesso de passageiros. Investigadores da Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o ocorrido, acreditam que o motorista tenha dormido. Foi verificado também que o coletivo viajava com 67 passageiros, cinco a mais do que sua lotação máxima.

O condutor do ônibus foi detido e presta depoimento. As vítimas também serão ouvidas assim que liberadas de atendimento médico. O trânsito chegou a ser bloqueado no local para a retirada do coletivo, mas acabou liberado por volta das 5h30.