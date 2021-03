Ônibus de corredor expresso tomba e uma passageira morre na zona oeste do Rio

RIO - Um ônibus do BRT (corredor de ônibus) Transoeste tombou na Avenida das Américas, nas imediações da estação Mato Alto, em Guaratiba, zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira, 10. Uma passageira morreu e ao menos mais 34 pessoas ficaram feridas por causa da colisão e o corredor Transoeste foi interditado.

O acidente ocorreu às 19h40 e, segundo o consórcio que administra o BRT, foi causado por um automóvel que invadiu a pista exclusiva do veículo de trânsito rápido. O ônibus tombou e capotou. O motorista do automóvel teria fugido, ainda conforme o consórcio. Até as 21h30, não havia um balanço do número de feridos nem a identificação da passageira.

Leia Também Governo do Rio cogita barrar a entrada de turistas para evitar disseminação da covid-19

Às 22h13 a prefeitura divulgou nota em que lamentou o acidente e afirmou que, até aquele momento, 34 pessoas feridas haviam sido encaminhadas para hospitais estaduais ou municipais. O nome e a idade da passageira morta ainda não tinham sido divulgados.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) se manifestou sobre o acidente pelas redes sociais, mas não deu detalhes. “Estou acompanhando com nosso Centro de Operações o acidente que tivemos essa noite com um BRT no corredor Transoeste. Nesse momento chegando para reunião com o governador do Estado tratando da pandemia”, postou Paes às 20h29.

Acabou de acontecer um acidente com o BRT, próximo ao Mato Alto Fico na torcida para que todos estejam bem pic.twitter.com/RLLMqpID28 — BFR Notícias ⭐ (@NoticiasdoBFR) March 10, 2021

Há exatamente uma semana, no dia 3 de março, Paes anunciou que a prefeitura vai assumir a administração do BRT, realizado por uma concessionária.